تمديد إغلاق الحدود الإيرانية ـ العراقية بسبب كورونا

أعلن مدير عام شؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية حسين قاسمي اليوم تمديد إغلاق الحدود بين إيران والعراق حتى الرابع من نيسان القادم للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة ارنا للأنباء عن قاسمي قوله إنه “بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة خوزستان ودخول السلالة البريطانية المحافظة عن طريق العراق تم تقديم طلب لوقف التنقل عبر الحدود الإيرانية العراقية”، مشيراً إلى أن القرار جاء بناء على طلب وزارة الصحة الإيرانية وقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في البلاد.

ولفت إلى أنه تم إيقاف حركة تنقل السياح والزوار بينما تبقى المعاملات التجارية مستمرة في إطار بروتوكولاتها الخاصة.