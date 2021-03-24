السفير حداد: سورية تتسلم دفعة جديدة من لقاح (سبوتنيك v) في نيسان

أعلن سفير سورية لدى موسكو الدكتور رياض حداد أن سورية ستتسلم دفعة جديدة من لقاح «سبوتنيك v» الروسي المضاد لفيروس كورونا في نيسان المقبل.

وبين حداد في تصريح اليوم لوكالة «تاس» أن سورية شرعت بعملية التطعيم بلقاح «سبوتنيك v» وبدأت بالعاملين في القطاع الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية التي تتعامل مع المصابين بالفيروس.

وأضاف إن وزارة الصحة السورية أبلغت من الجانب الروسي باستعداده تزويدها بجرعات إضافية من اللقاح قد تصل خلال نيسان المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 101 حالة ووفاة 8 من الإصابات المسجلة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 17743 شفيت منها 11794 وتوفيت 1183 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

«سانا»