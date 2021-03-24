الاحتلال الأمريكي يدخل 80 آلية تحمل معدات لوجيستية إلى قواعده بريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا من الآليات المحملة بمواد ومعدات لوجيستية قادمة من العراق لدعم قواعد احتلالها في ريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية من منطقة السويدية لمراسلة “سانا”: أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت بعد ظهر اليوم رتلاً مؤلفاً من 80 آلية من شاحنات وناقلات وبرادات وصهاريج عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعدها التي احتلتها في ريف الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل كان برفقة عدد من السيارات التي تقل مسلحين تابعين لميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وفي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي تعمل قوات الاحتلال الأمريكي على تعزيز وجودها في منطقة الجزيرة حيث أنشأت قواعد لها لحماية وتدريب وتسليح مجموعات مسلحة وتنظيمات إرهابية تعمل بإمرتها ومرتبطة بمخططها العدواني.