بتوجيه من الرئيس الأسد.. وزارة الصحة تؤمن 25 طناً من الأوكسجين دفعة أولى للبنان

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد أمنت وزارة الصحة 25 طناً من الأوكسجين دفعة أولى للبنان.

وخلال مؤتمر صحفي عقب لقاء جمع وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن اليوم قال الوزير الغباش: سيتم تزويد لبنان بـ 75 طناً من الأوكسجين على مدى ثلاثة أيام بواقع 25 طناً كل يوم بما لا يؤثر على منظومة الأوكسجين في سورية.

من جهته بين وزير الصحة اللبناني أنه بعد خلو مشافي لبنان من الأوكسجين تم التواصل مع وزارة الصحة السورية بهذا الصدد وكانت الاستجابة بالسرعة القصوى.

ونقلت «سانا» عن حسن قوله: يوجد حالياً في لبنان ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي والكمية الموجودة من الأوكسجين لدينا تكفي اليوم فقط، لافتاً إلى أنه رغم الحاجة وزيادة الطلب على الأوكسجين في سورية جاءنا الرد بالإيجاب ما يثبت أن الرهان على الأشقاء في الأزمات رهان صائب.

وتوجه وزير الصحة اللبناني بالشكر للرئيس الأسد على هذه الاستجابة في إنقاذ لبنان من كارثة عبر إنقاذ حياة الكثير من اللبنانيين.