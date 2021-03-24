دوير الشيخ سعد تشكو تدني خدمة الاتصالات ..!

مايا حرفوش

تعاني بلدة دوير الشيخ سعد في محافظة طرطوس انقطاع خدمة الهاتف والإنترنت عنها خلال أوقات التقنين الكهربائي من دون إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة على الرغم من أنها قديمة، إضافة إلى عدم توفر البوابات منذ مدة طويلة.

شكاوى عديدة وردت إلى صحيفة «تشرين» من عدد من أهالي بلدة دوير الشيخ سعد يقولون فيها: تنقطع خدمة الاتصال والإنترنت بشكل كامل عن البلدة بمجرد انقطاع التيار الكهربائي ودخول فترة التقنين وخلال الانقطاعات الكهربائية الطارئة التي تحدث أحياناً بسبب أعطال في الشبكة، إضافة الى ذلك يعاني القاطنون في البلدة من عدم حصولهم على بوابات إنترنت جديدة على الرغم من أنه مضى على تسجيلهم على طلب تركيبها عدة سنوات.

وفي رده على شكاوى أهالي البلدة أوضح مدير فرع الاتصالات في طرطوس المهندس بديع ونوس لـ«تشرين» أن توقف خدمة الهاتف الأرضي والإنترنت عن العمل خلال انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي في منطقة دوير الشيخ سعد هو بسبب عدم توافر الوقت الكافي لإعادة شحن البطاريات بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وهناك أكثر من سبع وحدات ضوئية تعمل على الطاقة الشمسية وتخدم بعض الأحياء في البلدة عند انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف ونوس: تحتاج البطاريات لشحن مستمر ولعدة ساعات لكي تعمل بشكل جيد ولمدة طويلة تغطي ساعات التقنين الكهربائي الذي تشهده البلدة، ولكن واقع الكهرباء السيىء يجعل هناك صعوبة في شحنها، الأمر الذي عرّض البطاريات إلى الكثير من الأعطال والبعض منها أصبح غير قابل للاستعمال بسبب عدم شحنها لمدة كافية، مؤكداً أن خروج بعض الوحدات الضوئية عن الخدمة إحدى أهم الصعوبات التي تصادف عمل الشركة لعدم توفر الوقت الكافي لإعادة شحن البطاريات.

وقال ونوس: فيما يتعلق بنقص عدد البوابات فإنه لدينا في خطة العام الحالي ما يقارب العشرين ألف بوابة وهي ضمن عقود توريد وعلى مراحل متعددة، مشيراً إلى أنه تم البدء بتنفيذ بوابات في الوحدات الضوئية في منطقة الشيخ سعد وفي بعض المناطق الأخرى كالخريبات والنقيب والبلاطة، ووصل عدد البوابات التي تم تركيبها إلى حوالي 1500 بوابة منذ بداية العام الحالي إلى الآن ومازلنا نستمر حتى نهاية العام بتركيب البوابات.

وأضاف ونوس: تحدث تعديات بشكل دائم على الشبكات الهاتفية الضوئية والنحاسية بسبب عدم تنسيق بعض المؤسسات مع الفرع أثناء قيامها بتنفيذ مشاريع عائدة لها، إضافة إلى أعمال الحفريات العشوائية من قبل بعض المواطنين وحالات سرقة الكابلات الهاتفية المتكررة والتي تؤثر بشكل كبير في الشبكة.