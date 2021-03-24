ثقافة وفن

افتتاح المعرض الاستعادي الرابع لفنانات من سورية 2021

لبنى شاكر

افتتحت الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة اليوم المعرض (الاستعادي الرابع لفنانات من سورية) 2021، في كلية الفنون الجميلة (صالة المعارض).
يضم المعرض لوحات لــ/35/ فنانة سورية من مقتنيات وزارة الثقافة – مديرية الفنون الجميلة، وهو يتيح للمتفرجين الاطلاع على تجارب تشكيلية رائدة، تركت أثرها على الساحة الثقافية المحلية، ويتتبع في الوقت نفسه مسار الحركة التشكيلية السورية عبر لوحات لفنانات من أجيال ومدارس مختلفة، من بينهن: ليلى نصير، لجينة الأصيل، فدوى شهدا، حلا الصابوني، نها جبارة، سوسن جلال، سارة شما، عناية بخاري.

تصوير: صالح علوان

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