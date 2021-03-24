ضبط ١٦٣كيس دقيق تمويني بمعمل لصناعة البسكويت في ريف دمشق

مركزان الخليل

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق معملاً لإنتاج البسكويت البرشام في بلدة معضمية القلمون يستخدم الدقيق التمويني المهرّب بدلاً من الدقيق الأبيض في إنتاجه، حيث بلغت الكمية المضبوطة ١٦٣ كيساً من الدقيق التمويني من إنتاج «السورية للحبوب – فرع دمشق – مطحنة الناصرية» تاريخ الإنتاج ٢٢ / ٢ / ٢٠٢١ ، إضافة إلى٤٠ كيساً فارغاً مدوناً عليها «السورية للحبوب»، و٢٤ عبوة أطباق بسكويت برشام زنة الواحدة ٥.٥ كغ، تم تنظيم ضبطين تموينيين بجرم بمخالفة حيازة الدقيق التمويني و استخدامه لغير الغاية المخصصة له و بجرم الغش في صناعة أطباق بسكويت البرشام، كما تم حجز الكميات المضبوطة من المواد و أحيل المخالف موجوداً للجهات المختصة و أغلق المعمل بالشمع الأحمر أصولاً.