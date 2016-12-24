بقلم ـ الدكتورة نجاح العطار:يا أميرة أميرات المدن، ويابِشارة النصر.. تاريخك يشهد كيف تجلجل القوافي في فضائك، وينبغ العباقرة ويشمخ المناضلون، أبطالاً مردة.. سيف الدولة وبنو حمدان وأبو فراس ولا أعدد، ممن ازدهى عصرهم بهم في لا نهائية تخومك، حين ملؤوا الدنيا أمجاداً تساوت فيها فروسية السيف وفروسية الكلمة، فكان... تابع القراءة →