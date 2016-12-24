تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأه فيه بتحرير حلب.
وبحث الاتصال العملية السياسية المقبلة في سورية وشكر خلاله الرئيس الأسد جهود الرئيس بوتين وروسيا التي كانت المشارك الأساسي مع الحلفاء في تحرير حلب.
وأكد الرئيس الأسد أن الانتصارات في حلب فتحت باب العمل السياسي في سورية وستدفع الكثيرين ممن كانوا يعرقلون هذه العملية للانضمام إلى العمل السياسي والمصالحات.
تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس بوتين هنأه فيه بتحرير حلب الرئيس الأسد: الانتصارات في حلب فتحت باب العمل السياسي في سورية
تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأه فيه بتحرير حلب.
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