ص 5:05 2016/12/24

بدأت وحدات من الجيش العربي السوري صباح أمس بتمشيط أحياء الزبدية وصلاح الدين والمشهد والأنصاري في الجهة الشرقية لمدينة حلب بعد إخلائها من الإرهابيين تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم.

وذكر مراسل «سانا» في حلب أن عناصر الهندسة فكّكوا خلال تمشيطهم هذه الأحياء مئات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في العديد من المنازل والمدارس والبنى التحتية قبل إخراجهم باتجاه منطقة الراشدين في الريف الجنوبي الغربي.

وعثرت وحدات من الجيش على مستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة المتطورة داخل المدارس والمنشآت والمؤسسات الخدمية في حي الزبدية، بينما تواصل وحدات الهندسة عملها في تفكيك الألغام والعبوات الناسفة في جميع الأحياء لتطهيرها بشكل كامل تمهيداً لدخول الورش الفنية والخدمية إليها لإعادة الخدمات الأساسية إليها بهدف إعادة الأهالي الذين هجّرهم الإرهابيون إلى منازلهم.

وفي ريف حمص خاضت وحدة من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من «داعش» هاجموا عدداً من النقاط العسكرية في جب الجراح انتهت بإفشال الهجوم واستعادة عدد من النقاط، كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل 20 إرهابياً من بينهم المدعو «أبو بكر حلفايا» وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وقضت وحدات من الجيش على العديد من إرهابيي «جبهة النصرة» ودمرت آلياتهم ودشمهم في تل أبو السناسل وشرق العامرية والبساتين شرق المشرفة بريف حمص.

وفي درعا تركزت الرمايات النارية على مواقع وتحركات التنظيمات الإرهابية في بئر الشياح وجنوب غرب الغارية الغربية وحي طريق السد وفي الطرفين الشمالي والغربي لمخيم النازحين في المدينة،

وأسفرت الرمايات عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير قاعدة إطلاق صواريخ وسيارات مزودة برشاشات ومربض «مدفع جهنم» ومقر قيادة للتنظيمات الإرهابية.

في غضون ذلك استشهد 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون بجروح باعتداء إرهابي بقذائف صاروخية على حي الحمدانية في مدينة حلب.

كما استشهد المصور الحربي في المقاومة اللبنانية عبد الله عباس سلامة خلال تغطيته العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في دير الزور.

وأفادت مصادر ميدانية في مدينة دير الزور بأن الشهيد سلامة استشهد أمس الأول خلال قيامه بواجبه المهني في تغطيته عمليات قوات الجيش العربي السوري على جبهة الجفرة شرق مدينة دير الزور.

والشهيد من مواليد دير الزور واتبع دورة في التصوير الحربي وشارك في تصوير العديد من العمليات العسكرية في دير الزور وكان مثالاً صادقاً للصبر والتضحية في أداء واجبه المهني.