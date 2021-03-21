شهداء وجرحى بينهم أطفال جراء قذائف على أحياء في حلب

استشهد مدنيان وأصيب عدد آخر بجروح بينهم أطفال جراء سقوط قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي على مدينة حلب.

ونقلت «سانا» عن مراسل الوكالة قوله: أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي بريف حلب الغربي استهدفت حيي الصالحين والفردوس شرق مدينة حلب بالقذائف الصاروخية ما تسبب باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح بينهم أطفال.

وأشار المراسل إلى أنه تم نقل المصابين إلى مشفى الرازي ومشفى الجامعة لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم لافتا إلى أن الاعتداء أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل والسيارات والمحال التجارية.

وتنتشر في ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب تنظيمات إرهابية على رأسها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتحظى هذه التنظيمات بدعم عسكري مباشر من النظام التركي.