ص 5:05 2016/12/24

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب وقف الأعمال القتالية في كامل الأراضي السورية والبدء بالحوار السياسي.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع أمس: يجب في المرحلة القادمة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية والبدء بعده مباشرة بالحوار السياسي، مضيفاً: تم عرض ساحة حيادية لهذا الأمر في العاصمة الكازاخية أستانة، والرئيس الكازاخي أعرب عن موافقته واستعداده للمساعدة، كما أن الرئيس بشار الأسد موافق على ذلك وأطرافاً أخرى موافقة على هذا الموضوع.

وكان بوتين أكد خلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق أمس أن تحرير مدينة حلب من الإرهابيين يشكل خطوة مهمة للغاية باتجاه حل الأزمة في سورية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة لإعلان وقف للأعمال القتالية على كامل أراضي سورية ستتواصل من قبل جميع الأطراف المهتمة.

وردا على سؤال حول التعاون مع تركيا وإيران بشأن تسوية الأزمة في سورية، قال بوتين: إن التعاون الثلاثي الروسي – التركي – الإيراني لعب دوراً مهما للغاية في تهدئة الأمور في حلب وفك الحصار عن عدد من المناطق السكنية، وجرى ذلك من دون عمليات عسكرية ونظمنا هناك العديد من الممرات لإجلاء عشرات الآلاف من المدنيين والمسلحين وتم إخراج أكثر من 100 ألف شخص من حلب والآلاف من مناطق أخرى.

وأضاف بوتين: ما كان من الممكن القيام بذلك لولا الرئيسان التركي والإيراني ومشاركتنا الفاعلة والإرادة الطيبة والعمل الذي قام به الرئيس الأسد.

وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة للعمل مع الجميع بهدف التوصل إلى حل للأزمة في سورية.

وحول اغتيال السفير الروسي في أنقرة، قال بوتين: إن المأساة التي جرت مؤخراً باغتيال سفيرنا في تركيا تمثل دون أدنى شك اغتيالاً موجهاً ضد روسيا وهناك أشخاص أرادوا الإضرار بالعلاقات الروسية – التركية، مؤكداً أن هذا الواقع لن يعوق تطوير العلاقات الروسية – التركية.

وشدد بوتين على أنه لا يجوز الربط بين الإرهاب والإسلام، مشيراً إلى أن ربط تنظيم «داعش» الإرهابي نفسه بالإسلام هو ربط باطل.

إلى ذلك ذكر الوزير شويغو خلال لقائه الرئيس بوتين أن العمل يجري بشكل فعّال في مجال إعادة السكان المدنيين إلى منازلهم في حلب، حيث يقوم المختصون السوريون والروس بإصلاح وإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء.

وانتقد شويغو تباطؤ المنظمات الدولية في إرسال المساعدات الإنسانية إلى حلب، مشيراً إلى أن المنظمات الإنسانية التي جرى الحديث عنها كثيراً لا تبدو مستعجلة للعمل في حلب رغم توفر كل الظروف اللازمة لدخول القوافل الإنسانية إلى هناك.

واستمع بوتين من وزير الدفاع الروسي إلى شرح مفصل عن عملية تحرير حلب وإخراج الإرهابيين من الأحياء الشرقية، إذ أشار شويغو إلى أنها تمت على مرحلتين حيث تضمنت المرحلة الأولى تحرير نحو82 كيلو متراً مربعاً في مدينة حلب وفتح 7 معابر إنسانية غادر عبرها نحو 119 ألف شخص وسلم 9 آلاف من المسلحين أسلحتهم حيث تمت تسوية أوضاع عدد كبير منهم بموجب مرسوم العفو الرئاسي السوري.

ولفت شويغو إلى أن المرحلة الثانية شملت تحرير القسم الجنوبي من حلب عبر تنفيذ عملية إنسانية كبيرة تلخصت في نقل الإرهابيين وأفراد عائلاتهم من حلب، موضحاً أن العملية تمت مراقبتها من قبل مجموعة من الضباط الروس وبمساعدة الطائرات من دون طيار وكاميرات مراقبة موزعة على خط سير الباصات والحافلات التي نقلت الإرهابيين وعائلاتهم.

في هذه الأثناء أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن عقد مباحثات سورية – سورية في العاصمة الكازاخية أستانة الشهر المقبل يمثل تكملة للعملية السياسية في جنيف وليست بديلاً عنها.

واستبعد غاتيلوف في حديث صحفي وفق ما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم» مشاركة وفد «معارضة الرياض» في مباحثات كازاخستان لكونها «معارضة خارجية»، مرجحاً أن يمثل وفد «المعارضة» القوى الموجودة على الأرض في سورية، مشدداً على وجوب استثناء إرهابيي تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» من وفد هذه «المعارضة».

ونقلت «سانا» عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله: إن اجتماع أستانة سيركز على المسائل المتعلقة بفرض نظام وقف الأعمال القتالية في كامل أراضي سورية، مشيراً إلى أن بيان روسيا وإيران وتركيا ينصُّ على استعداد الدول الثلاث لإعداد اتفاق بهذا الشأن وتقديم ضمانات للاتفاق المستقبلي بين الحكومة السورية و«المعارضة».

وحول احتمال مشاركة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا في اجتماع الأستانة، قال غاتيلوف: إنه غير قادر على تأكيد هذه المشاركة.

وفيما يتعلق بإعلان دي ميستورا عقد الحوار السوري – السوري في جنيف في شباط القادم بإشراف الأمم المتحدة، أكد غاتيلوف استعداد موسكو للمشاركة في هذا الحوار في الموعد المذكور أو أي موعد أقرب لأن ذلك يتفق مع الموقف الروسي الداعي إلى عقد الحوار في أسرع وقت ممكن، موضحاً أن الحضور الروسي سيفترض تقديم دعم استشاري على مستوى الخبراء.

ولفت غاتيلوف إلى أن روسيا ليست طرفاً في هذا الحوار الذي يجري بين الأطراف السورية بإشراف الأمم المتحدة.

من جهة ثانية دعا غاتيلوف إلى ضرورة الاتفاق مع الحكومة الشرعية في سورية على تحديد مهام بعثة مراقبي الأمم المتحدة في الأحياء الشرقية لحلب، موضحاً أن موسكو تعتبر أن الاتفاق مع الحكومة السورية بهذا الشأن ضمن الممارسة العادية التي تلتزم بها الأمم المتحدة.

وأشار غاتيلوف إلى أن موسكو لا ترى وجود حاجة ماسة إلى إرسال مراقبين دوليين إلى المناطق الشرقية من حلب لكون ممثلي الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري يقومون بمراقبة الوضع الإنساني فيها وهي صوتت إلى جانب القرار رقم 2328 مع غيرها من أعضاء المجلس انطلاقاً من عدم استبعادها إمكانية تطلب الوضع في مرحلة معينة اللجوء إلى جهود أممية إضافية.

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الغرب سعى إلى تبني قرار مجلس الأمن من دون تحديد مهام البعثة وغيرها من المسائل بشكل دقيق، موضحاً أن موسكو تنتظر من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول أبعاد بعثة المراقبة ومهام وصلاحيات المراقبين لتحديد طابع عمل هذه البعثة الدولية في حلب مع الاتفاق مع سورية مهما كانت توصيات الأمين العام.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول عناصر من الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة حلب لتوفير الحماية للخبراء الروس المتخصصين في نزع الألغام وأمن المشفى الميداني الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته أمس أن كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية وصلت إلى مدينة حلب قادمة من مطار حميميم في ريف اللاذقية، موضحة أنها ستنفذ مهامها ضمن قوام مركز التنسيق الروسي وتعمل على توفير أمن عناصر نزع الألغام الروس وأمن المشفى الميداني الروسي المتنقل وأمن القوافل الإنسانية.

كذلك أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إلياس أوماخانوف عن ورود معلومات تفيد بأن تنظيمات إرهابية بينها تنظيم «داعش» تضع قوائم لاستهداف الدبلوماسيين الروس في الخارج.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن أوماخانوف قوله في اجتماع مجلس الاتحاد: هناك تقارير تفيد بأن تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى تعد لما يسمى «قائمة المستهدفين» من الدبلوماسيين الروس في الخارج ومن الضروري تعزيز أمن البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج وأطقم الموظفين وعائلاتهم.

وأضاف أوماخانوف: لقد مررنا بمثل هذا الموقف في القوقاز في وقت ما ومن الممكن أن تكون هذه المعلومات غير صحيحة ولكن أقترح إعطاء تعليمات بروتوكولية للجان الدولية والدفاع لإعداد مقترحات بشأن تعزيز أمن بعثاتنا الدبلوماسية وموظفيها وأسرهم.