ص 5:05 2016/12/24

ارتكب طيران النظام التركي مجزرتين جديدتين راح ضحيتهما أكثر من 88 مدنياً وعشرات الجرحى خلال «الـ24 ساعة الماضية» في غارات على مدينة الباب شمال شرق مدينة حلب بنحو 38 كم.

وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن الطيران التركي أغار على الأحياء السكنية في مدينة الباب ما أسفر عن استشهاد 16 مدنياً وإصابة آخرين بجروح بعضهم في حالة حرجة معظمهم من الأطفال والنساء إضافة إلى وقوع دمار كبير في المنازل والممتلكات.

وأكدت المصادر أن حصيلة الشهداء بسبب الغارات العنيفة التي شنها طيران النظام التركي أمس الأول على المدينة ارتفعت إلى 72 شهيداً بينهم 21 طفلاً و13 امرأة بعد انتشال المزيد من جثامين الضحايا من تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وذكرت «سانا» أن المصادر لفتت أمس إلى أن عمليات انتشال الجثامين من تحت الأنقاض والدمار الهائل الذي خلفته الغارات لا تزال مستمرة ما يجعل عدد الشهداء قابلاً للزيادة.

وكانت طائرات حربية تركية قصفت أمس الأول الأحياء السكنية لمدينة الباب ما تسبب باستشهاد أكثر من 24 شخصاً بينهم 7 أطفال و10 نساء وإصابة العشرات بجروح.

في سياق متصل شن طيران «التحالف» الأميركي غارات على منطقة جعبر الواقعة في الضفة الشمالية لنهر الفرات بريف الرقة الغربي أسفرت عن استشهاد 6 مدنيين بينهم امرأة وشخصان من عائلة واحدة.