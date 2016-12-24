ص 5:05 2016/12/24

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الشعب السوري وقيادته وجيشه هم من أخذوا قرار المواجهة، وصمودهم هو الأساس في تحقيق نصر حلب، وأن دور الحلفاء عامل مكمل ومتمم ومساعد، لافتاً إلى أن السوريين يصنعون مستقبل بلدهم والمنطقة كلها.

وقال نصر الله في كلمة له خلال لقاء الطلاب الجامعيين في التعبئة التربوية نقلتها قناة «المنار»: إن معركة حلب هي إحدى الهزائم الكبرى للمشروع الآخر وانتصار كبير للجبهة المواجهة للإرهاب وتطور كبير وبالغ الأهمية على المستوى العسكري والسياسي والمعنوي لجبهتنا، مشيراً إلى أنه من النتائج الكبرى لمعركة حلب أن مشروع مخطط «إسقاط» الدولة السورية سقط وفشل.

ولفت نصر الله إلى أن انتصار حلب لا يعني انتهاء المعركة وحسمها بل نحن أمام مرحلة جدية للصراع في سورية، وأضاف: جبهتنا تتقدم بشكل كبير جداً في إنجازاتها وانتصاراتها ولكن المسؤولية والمواجهة ما زالتا كبيرتين.. المرحلة المقبلة يجب أن تتركز على تثبيت مدينة حلب ومحيطها وأمنها وأمانها ويجب علينا وعلى الجميع أن نكون حذرين.. الأولوية هي تثبيت هذا الإنجاز وترسيخ وتمكين هذا الانتصار ليبنى عليه ميدانياً وسياسياً.

ورأى نصر الله أن انتصار حلب يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة أمام حلول سياسية وأن يجعل بعض الدول تصبح واقعية وتنظر إلى الأمور بمنظار مختلف وخاصة الأميركيين والسعوديين والكثيرين غيرهم الذين عطّلوا الحل السياسي لأنهم يتجاهلون الحقائق الشعبية والميدانية، مضيفاً: إن حلب غيرت الكثير في هذه الحقائق الشعبية والميدانية والتي يجب أن يبنى عليها سياسياً.

وبيّن نصر الله أن حجم الدعم الذي قدم للتنظيمات الإرهابية في حلب بالأموال و«الرجال» والسلاح من الداخل والخارج كان هائلاً وباعتراف الأمريكي، مشيراً إلى أن ما قدمه العالم وبالأخص الدول العربية من مال وسلاح وذخيرة ودعم إعلامي وسياسي وغيره للإرهاب في الحرب على سورية يفوق بعشرات المرات ما قدم للشعب الفلسطيني خلال أكثر من 60 عاماً.

ونقلت «سانا» عن نصر الله قوله: حتى على مستوى الكلام والمؤتمرات تم دعم تلك التنظيمات الإرهابية أكثر بكثير من دعم المقاومة الفلسطينية، موضحاً أن معركة حلب رافقها الكثير من التضليل الإعلامي والتشويه من قبل التنظيمات الإرهابية وداعميها وأتوا بصور حصلت في مجازر العدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية وغزة وقالوا «إنها في حلب»، كما أتوا بصور لأطفال جياع في اليمن على «أنها أيضاً حصلت في حلب»، وكل العالم يعرف أن آلاف الأطفال في اليمن يموتون جوعاً بسبب الحصار السعودي.

وبيّن نصر الله أن الذي جرى في حلب خلال الأشهر القليلة الماضية حرب حقيقية ومن أقسى الحروب التي شهدتها سورية والمنطقة خلال أعوام، لافتاً إلى أن الدول الراعية للتنظيمات الإرهابية جاءت بعشرات آلاف المسلحين للقتال في حلب وأن المعارك التي كانت تدور غرب المدينة وجنوبها مع هذه التنظيمات لم تكن فقط مع جماعات سورية «معارضة» بل كانت هناك أعداد كبيرة جداً من الأتراك والشيشان والطاجيكيين والأفغان ومن آسيا الوسطى يقاتلون هناك بينهم مئات الانتحاريين الذين فجّروا أنفسهم.

وأضاف نصر الله: الذي حصل في حلب معركة متواصلة يومية.. معركة قاسية طاحنة راهنت عليها كل الدول الراعية للمشروع الآخر وبنت عليها أحلاماً وأمجاداً وكان الهدف منها «إسقاط» حلب والسيطرة عليها، مشيداً بقدرة الجيش العربي السوري وفاعليته، مستحضراً حجم التضحيات الجسيمة من شهداء وجرحى ومدنيين وأيام صعبة وتحمّل للقصف، وشدد نصر الله على أن الدولة السورية ترفض «التغيير الديموغرافي» لكن المسلحين يقسمون البلاد على أساس ديموغرافي وعرقي.

وأشار نصر الله إلى أنه لا ينبغي ربط الإسلام بالإرهاب فهناك تناقض بين الاثنين.. الإسلام واحد هو إسلام القرآن، داعياً الدول التي قدمت كل أشكال الدعم للإرهابيين إلى تدارك موقفها وأن توقف الرعاية والدعم والتسهيلات معيداً الى الأذهان قيام إرهابي بإرسال طفلته الصغيرة لتفجير نفسها في قسم شرطة الميدان بدمشق وقال: يجب على كل مسلم أن يدين هذا المجرم والوحش القاتل الهمجي الذي يرسل طفلتيه لتنفذا عمليات انتحارية باسم الله والإسلام.

وأكد نصر الله أن النظام التركي هو من أكثر الأنظمة التي دعمت تنظيم «داعش» الإرهابي.