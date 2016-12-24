ص 5:05 2016/12/24

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري الأوضاع في المنطقة والأزمة في سورية.

وجدّد الرئيس عون خلال اللقاء دعوته إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، معرباً عن أمله بأن تمتد الجهود السياسية التي تشترك فيها إيران والدول الأخرى لتساعد على حل الأزمة في سورية سياسياً.

بدوره جدد جابري أنصاري الذي نقل رسالة شفهية من الرئيس الإيراني حسن روحاني تأكيد أهمية العلاقات الإيرانية- اللبنانية وضرورة تطويرها في كل المجالات.

وذكرت «سانا» أنه تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط ولا سيما اللقاء الثلاثي الروسي- الإيراني- التركي الذي عقد مؤخراً في موسكو حول الأزمة في سورية.