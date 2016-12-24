ص 5:05 2016/12/24

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال أن المرحلة القادمة مفصلية وعلى الجميع استنفار الطاقات للبدء بإعادة إعمار ما دمره الإرهاب في حلب عبر وضع أسس وبرامج وخطط خدمية واقتصادية وصناعية بعيدة المدى لدفع عجلة الإنتاج حتى تستعيد حلب مكانتها الريادية على جميع المستويات الصناعية والتجارية والثقافية والفكرية.

وخلال لقائه الفعاليات الحزبية والاقتصادية والاجتماعية والدينية على مدرج فرع حلب لحزب البعث أمس الأول قال المهندس الهلال: بعد انتصارنا على الإرهاب وعودة الأمن والأمان إلى ربوع حلب بفضل تضحيات أبنائها الشرفاء وبطولات وانتصارات جيشنا العظيم والقوى الصديقة والرديفة بدأت معركة البناء والإعمار.

وأضاف: نعيش اليوم الفرح بالنصر وعودة وهج وألق حلب الشهباء التي عانت ما عانته من الإرهاب الممنهج الذي دمر بنيتها التحتية إلا أنه فشل في تدمير قيم وعقيدة أبنائها الذين يحق لهم أن يفخروا بما قدموه من تضحيات وصبر طوال السنوات الماضية فكانوا الأنموذج الذي يحتذى به في الوفاء والإخلاص للوطن وقائده.

وذكرت «سانا» أن الهلال شدد على ضرورة الارتقاء بالأداء والمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتق الجميع، وقال: إن حلب وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد ستكون محور اهتمام ودعم الحكومة التي بدورها ستقوم لاحقاً بتوفير وتأمين كل مستلزمات إعادة الحياة إلى هذه المدينة الصامدة.

ونوّه المهندس الهلال بالدور المهم والمؤثر للمؤسسة الدينية خلال السنوات الماضية والذي اتسم في نشر تعاليم الدين الحق والابتعاد عن التطرف ومحاربة الفكر الوهابي التكفيري والإجرامي ما ساهم في توعية المجتمع من مخاطر هؤلاء المجرمين القتلة الذين استغلوا الإسلام وهو منهم براء ليعيثوا فساداً وقتلاً ويدمروا الدولة السورية.

من جانبه قال عضو القيادة القطرية لحزب البعث- رئيس المكتب الاقتصادي القطري الدكتور مالك علي: إن الإرهاب طال بنيتنا التحتية وعلينا اليوم استنفار جميع منشآتنا لإعادة الحياة فيها وإعادة عجلة الإنتاج الاقتصادي لتوفير القطع الأجنبي لوطننا، بينما أوضح عضو القيادة القطرية لحزب البعث- رئيس مكتب العمال القطري محمد شعبان عزوز أن أبناء حلب صمدوا طوال السنوات الماضية ويحق لهم اليوم أن يفرحوا ويبتهجوا بالنصر، مشيراً إلى أن من أبرز أهداف الحرب على سورية تدمير البنية التحتية للدولة وعلينا اليوم توحيد الجهود لإعادة بناء ما تم تدميره.

وبيّن رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أن أبناء حلب يستطيعون إعادة دوران عجلة الإنتاج فور توفر المقومات اللازمة لذلك.

وأجاب محافظ حلب حسين دياب عن مداخلات الحضور التي تمحورت حول زيادة كميات أسطوانات الغاز والدقيق التمويني للأفران ومازوت التدفئة وقمع ظاهرة السرقات.

حضر اللقاء اللواء عصام الشلي قائد شرطة المحافظة وأعضاء قيادة فرع حلب لحزب البعث ورئيس مجلس المدينة.