ص 5:05 2016/12/24

أكد إيريك دينيسيه مدير المركز الفرنسي للبحث الاستخباراتي وأمن المعلومات أن الدول الغربية ساهمت في إيجاد الإرهابيين وقتلة المستقبل في سورية عندما عمدت إلى إقامة أفضل العلاقات مع الدول التي تتبنى الفكر الوهابي التكفيري مثل النظام السعودي ومشيخة قطر، وأخطأت تلك الدول عندما رسمت صورة للإرهابيين بأنهم «مجاهدون مساكين».

وقال دينيسيه في لقاء خاص مع محطة «إل سي إي»الفرنسية ضمن برنامج «24 ساعة»: إن وسائل الإعلام الغربية تشوه الحقائق وتكذب في تغطيتها للأحداث في سورية، مندداً بالدور التحريضي للإعلام الغربي لحث الإرهابيين على ارتكاب جرائم إرهابية في حلب.

وأشار دينيسيه إلى أن وسائل الإعلام الغربية تعامت عن جرائم الإرهابيين الذين اتخذوا المدنيين دروعاً بشرية وأمطروا السكان الآمنين في حلب وغيرها من المدن السورية بالقذائف والصواريخ طوال أكثر من خمس سنوات.

وانتقد دينيسيه تعاطي وسائل الإعلام الفرنسية مع الأحداث في سورية، مؤكداً خضوعها لسيطرة وسائل الإعلام الأنغلوساكسونية والعربية المرتهنة للغرب والتي تتقاسم فيما بينها مصالح مشتركة لإظهار الوضع في سورية على غير حقيقته.

وتساءل الباحث الفرنسي عن أسباب تغاضي وسائل الإعلام الغربية عن جرائم نظام بني سعود وارتكابه مجازر بحق الإنسانية في اليمن، هذا البلد الذي يتعرض منذ عام ونصف العام لقصف العدوان السعودي الذي استهدف السكان الأبرياء والمستشفيات والمدارس والمواقع الأثرية .

وختم دينيسيه بالقول: إن الوضع في سورية مختلف تماماً عما تروج له وسائل الإعلام الغربية مستشهداً بوصف أحد أصدقائه الذي زار سورية مؤخراً حيث تحدث عن الحياة الطبيعية في أحياء دمشق وغيرها وكيف أن الناس يذهبون إلى شواطئ البحر للاستجمام.