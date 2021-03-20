مقتل مسلح من ميليشيا «قسد» بانفجار عبوة ناسفة بريف الحسكة

قتل مسلح من ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة للميليشيا بريف الحسكة الجنوبي.

وذكر مصدر أهلي لـ «سانا» أن «عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تقل مسلحين من ميليشيا «قسد» على طريق الخرافي الواصل بين ريفي الحسكة الجنوبي ودير الزور الشمالي ما أدى إلى مقتل مسلح ووقوع أضرار بالسيارة».

وفي الـ 14من الجاري قتل 4 مسلحين وأصيب آخرون من ميليشيا «قسد» في هجمات استهدفت نقاطهم وآلياتهم قرب مطار الطبقة بريف الرقة وفي بلدة حوايج بريف دير الزور وعلى طريق قرية الدشيشة في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.