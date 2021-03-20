منافسات قوية في ثاني أيام دورة الوفاء الدولية لقفز الحواجز

هيفاء الإبراهيم

منافسات وتحديات قوية في ثاني أيام دورة الوفاء الدولية لفروسية قفز الحواجز التي تقام فعالياتها حالياً على أرض نادي الباسل بالديماس ولغاية 21 الشهر الحالي، وبمشاركة محلية كبيرة ومن فرسان من دول إيران وروسيا والأردن أسفرت النتائج التالي:

تصدر المباراة السادسة للفئات الدولية و التي كانت بنظام شوط سرعة ضد الزمن الفارسة آية حمشو بزمن ( 64.38 ) ثانية بدون أخطاء.

المركز الثاني كان للفارس عمرو حمشو بزمن ( 65.67 ) ثانية و بدون أخطاء.

المركز الثالث للفارس محمد جوبراني بزمن ( 68.21 ) ثانية وأربعة أخطاء.

المركز الرابع للفارسة الروسية داريا ساموخينا بزمن ( 68.78 ) ثانية وأربعة أخطاء.

المركز الخامس للفارسة بشرى الأسد بزمن ( 71.92 ) ثانية وأربعة أخطاء.

و أما المباراة الخامسة للفئات الدولية من هذه المنافسات و التي كانت بنظام شوط سرعة ضد الزمن .

توج في المركز الأول الفارسة آية حمشو بزمن ( 60.33 ) ثانية بدون أخطاء.

المركز الثاني كان للفارسة جودي نظام بزمن ( 64.22 ) ثانية وبدون أخطاء.

المركز الثالث للفارس جواد نظام بزمن ( 68.48 ) ثانية وبدون أخطاء.

المركز الرابع للفارس الأردني محمد أمجد المؤمني بزمن ( 75.94 ) ثانية و بدون أخطاء.

المركز الخامس للفارس همام الخولي بزمن ( 76.28 ) ثانية و بدون أخطاء.

وفي المباراة الرابعة للفئات الدولية و التي كانت بنظام شوطين متتاليين يجتازهم الفرسان و يتوج أصحاب المراكز الأولى حسب الأقل أخطاء و زمن الشوط الثاني .

توج في المركز الأول الفارس الأردني محمد أمجد المؤمني بزمن ( 31.49 ) ثانية بدون أخطاء.

المركز الثاني الفارس علي عيسى بزمن ( 33.23) ثانية و بدون أخطاء.

المركز الثالث الفارسة آية حمشو بزمن ( 33.90 ) ثانية و بدون أخطاء.

المركز الرابع الفارس هادي نظام بزمن ( 36.85 ) ثانية و بدون أخطاء.

المركز الخامس الفارس همام الشهاب بزمن ( 39.40 ) ثانية وبدون أخطاء.

و أما المباراة الثالثة للفئات الوطنية فكانت بنظام شوطين متتاليين يجتازهم الفرسان و يتوج أصحاب المراكز الأولى حسب الأقل أخطاء و زمن الشوط الثاني، و قد توج في المركز الأول الفارس أحمد المصري بزمن ( 24.46 ) ثانية و بدون أخطاء.

المركز الثاني كان للفارس هشام غريب بزمن ( 25.55 ) ثانية وبدون أخطاء.

المركز الثالث كان للفارس محمد زيد طيار بزمن ( 26.21 ) ثانية و بدون أخطاء .

المركز الرابع كان للفارس حسام مسرابي بزمن ( 29.22 ) ثانية و بدون أخطاء .

المركز الخامس كان للفارس وليد جمعة بزمن ( 29.88 ) ثانية و بدون أخطاء .

والمباراة الثانية للفئات الوطنية كانت بنظام شوطين متتاليين يجتازهم الفرسان ويتوج أصحاب المراكز الأولى حسب الأقل أخطاء و زمن الشوط الثاني وقد توج في المركز الأول الفارسة شروق المصري بزمن ( ٢٣.٨٦ ) ثانية و بدون أخطاء .

المركز الثاني كان للفارس مروان الزبيبي بزمن ( ٢٥.٦٠ ) ثانية و بدون أخطاء .

المركز الثالث كان للفارس حازم المصري بزمن ( ٢٧.٩٧ ) ثانية و بدون أخطاء .

و المباراة الأولى للفئات الوطنية كانت بنظام شوطين متتاليين يجتازهم الفرسان و يتوج أصحاب المراكز الأولى حسب الأقل أخطاء و زمن الشوط الثاني و كان المركز الأول للفارس حازم المصري بزمن ( 35.51 ) ثانية و بدون أخطاء .

المركز الثاني كان للفارس قاسم الحسين بزمن ( 46.73) ثانية و بدون أخطاء .

المركز الثالث كان للفارس فريد النقري بزمن ( 48.26 ) ثانية و بدون أخطاء .