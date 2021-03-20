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السبت,20 آذار , 2021
صحيفة تشرين -
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الدفاع الروسية: إرهابيو «جبهة النصرة» يعدون لمسرحية استخدام السلاح الكيماوي بريف إدلب لاتهام الجيش العربي السوري
الخارجية الإيرانية: على أمريكا تغيير أسلوب نهجها وتفكيرها
استشهاد طفل وإصابة 4 مدنيين بقذائف الاحتلال التركي على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي
الجيش اللبناني يوقف مسلحين اثنين ويضبط أسلحة في الهرمل
توقيع مذكرات للتعاون الثنائي بين سورية والعراق
العدوان السعودي يرتكب 163 خرقاً جديداً في الحديدة
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب
بوغدانوف يبحث مع حداد عمل لجنة مناقشة الدستور ومسائل التعاون الثنائي السوري- الروسي
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لقطة اليوم
وعيك.. أمانك
لقطة اليوم
وعيك.. أمانك
في
20 آذار , 2021
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