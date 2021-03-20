أمريكيون يعتذرون عن تصريحات بايدن بحق بوتين

تلقت السفارة الروسية لدى واشنطن رسائل من مواطنين أمريكيين يعتذرون فيها عن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف قوله «إن كثيرين أعربوا عن عدم موافقتهم واعتذروا عن التصريحات المتهورة التي صدرت مؤخرا من واشنطن ضد روسيا».

وأبدى أنتونوف إعجابه بموقف الأمريكيين الذين يدركون أن الحوار بين الدول يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل والمساواة مضيفاً «ما يفعله المواطنون الأمريكيون يشهد على حقيقة أن إمكانية تطبيع العلاقات بين الشعبين الروسي والأمريكي لا تزال قائمة».

وأعرب انتونوف عن أمله في أن تستمع الإدارة الأمريكية إلى الناخبين وتوقف سياستها التي تدفع لمزيد من انهيار العلاقات التي بدورها تشكو من صدام مفرط.

وكان بايدن اتهم بوتين في مقابلة تلفزيونية بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لمصلحة دونالد ترامب وأجاب بـ نعم عن سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن بوتين قاتل.