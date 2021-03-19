برلماني سلوفاكي: تصريحات بايدن بحق بوتين دليل على أنه عجوز مصاب بالخرف

أكد عضو البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دليل على أن بايدن «إنسان عجوز مصاب بالخرف فقد عقله ولا يدري نتيجة أفعاله».

وقال بلاها في موقف نشره على موقعه على فيسبوك «يتوجب على بايدن قبل توجيه الاتهامات لأحد التذكر.. أن الولايات المتحدة قامت خلال الخمسين عاما الماضية بقتل أكثر من خمسة ملايين شخص بدءا من فيتنام مرورا بيوغسلافيا وافغانستان والعراق وانتهاء بليبيا وسورية».

ودعا بلاها الحكومة السلوفاكية إلى إرسال «إشارة واضحة» لروسيا الاتحادية مضمونها أن سلوفاكيا تقدر الشعب الروسي ولا تتحمل أي مسؤولية عن الأقوال الغبية التي صدرت عن بايدن.

وكان بايدن أتهم بوتين في مقابلة تلفزيونية بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لمصلحة دونالد ترامب وأجاب بـ “نعم” عن سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن بوتين “قاتل”.