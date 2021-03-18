وزارة الإعلام تنعى الفنانة ميادة بسيليس

نعت وزارة الإعلام الفنانة ميادة بسيليس التي وافتها المنية اليوم عن عمر يناهز 54 عاماً بعد صراع مع مرض عضال بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء.

الفنانة بسيليس من مواليد حلب 1967 وبدأت مسيرتها الفنية بسن التاسعة حيث صدر لها 14 البوما بداية من «قاتلي بالهجر».

حازت الراحلة الجائزة الذهبية كأفضل أغنية عربية 1999عن أغنية «كذبك حلو» كما قامت بغناء عدة شارات مسلسلات مثل «أبناء القهر».

زوجة الموسيقار سمير كويفاتي أحيت العديد من الحفلات داخل سورية وخارجها ومن أبرز حفلاتها.. في مجمع “قصر الفنون الجميلة” سان فرانسيسكو”أمريكا ودار الأوبرا في مدريد بإسبانيا ودار الأوبرا المصرية .

حصدت الراحلة عبر مسيرتها الفنية العديد من الجوائز المحلية والعربية منها الأورنينا الذهبية ثلاث مرات والجائزة الأولى في مهرجان الموسيقا العربية في الدار البيضاء والجائزة الذهبية لأفضل أغنية مصورة والذهبية في مهرجان القاهرة وغيرها.