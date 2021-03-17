غروشكو: «ناتو» مسؤول عن تفكيك النظام الأمني في أوروبا

حمل نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو حلف شمال الأطلسي الناتو مسؤولية تفكيك النظام الأمني في أوروبا بعد قيامه بموجتي توسع وتقريب منشآته العسكرية من حدود روسيا.

وقال غروشكو في تعليق على تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ حول ما وصفه بالتهديد الروسي، نقله موقع «روسيا اليوم»: إن الناتو قام من خلال توسعه بتغيير الوضع في أوروبا بشكل كبير وشهدنا زيادة في انتشار البنية التحتية لحلف الناتو بالقرب من مراكز روسيا الحيوية معتبراً أن نشر قوات الحلف مع أسلحتها وتناوب تواجد الوحدات العسكرية وزيادة التدريبات العسكرية قرب الحدود الروسية أدى إلى زعزعة الوضع الأمني الذي ترتب في فترة ما بعد الحرب الباردة”.

وأضاف غروشكو أن هذه التصرفات تطلبت من روسيا الرد عليها وتكييف السياسة والتخطيط العسكري لتحقيق ذلك لأن قضايا تعزيز الأمن والمصالح الوطنية توضع دائماً في المقدمة.