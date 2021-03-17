8 قتلى بإطلاق نار في جورجيا الأمريكية

قالت شرطة ولاية جورجيا ووسائل إعلام محلية إن ثمانية أشخاص بينهم أربع نساء على الأقل قتلوا بالرصاص في ثلاثة أندية صحية في منطقة أتلانتا أمس.

ونقلت وسائل اعلام محلية في الولاية عن قائد شرطة اتلانتا رودني براينت قوله للصحفيين إن الشرطة وصلت بناء على بلاغ بحدوث سرقة لتجد ثلاث قتيلات بالرصاص.

وأضاف إنه أثناء التحقيق في تقرير إطلاق النار الأولي جرى استدعاء الشرطة إلى ناد صحي آخر حيث عثرت على الضحية الرابعة ميتة متأثرة بجراحها.

وذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن أن أربعة آخرين قتلوا في ناد صحي بمقاطعة شيروكي في ولاية جورجيا وأن السلطات ألقت القبض على مشتبه به.

وعرفت وسائل إعلام المشتبه به بأنه روبرت آرون لونغ وهو يبلغ 21 عاماً ومحتجز لدى الشرطة.

«سانا»