بدء التجارب السريرية للقاح «فخرا» الجديد ضد كورونا في إيران

أعلنت إيران عن بدء المرحلة الأولى من التجربة السريرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا باسم «فخرا».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن العلاقات العامة بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية قولها في بيان اليوم: إن منظمة البحوث والإبداع الدفاعية عملت بجهود القوى العاملة المتخصصة والملتزمة وذات الخبرة لديها، فضلاً عن وجود بنية تحتية متخصصة مناسبة وبجهود العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زاده على السعي لمكافحة المرض، في حين كانت نقطة انطلاق هذه الجهود الشاملة ببناء مجموعات تشخيصية مختلفة ومختبرات متنقلة متخصصة.

وأوضح البيان أن عملية البحث والتطوير للقاح الجديد بدأت في آذار2020، حيث تم عزل الفيروس من 35 ألف عينة من المرضى الإيرانيين وزراعة 30 عينة مناسبة وتم اختيار أول بذرة لقاح وإنتاجها من بين هذه العينات.

وأشار البيان إلى أنه وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والحيوانية على أكثر من 650 حيواناً من أنواع مختلفة من الفئران والأرانب والقرود، تم إثبات سلامة وفعالية اللقاح وإرسال ملف هذا اللقاح إلى إدارة الغذاء والدواء، لافتاً إلى أنه بدأ تصميم وإنشاء مصنع للإنتاج الواسع لهذا اللقاح وسيتم تنفيذه بسرعة ليدخل مرحلة الإنتاج في الصيف المقبل.