دوليسياسة

استبدال وزير الصحة في البرازيل للمرة الرابعة منذ تفشي جائحة كورونا

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم تعيين مارسيلو كيروغا وزيراً للصحة في الحكومة وهو رابع شخص يتولى المنصب منذ تفشي وباء كورونا.

ونقلت «فرانس برس» عن بولسونارو قوله خلال لقاء مع أنصاره أنه «تقرر تعيين الطبيب كيروغا في منصب وزير الصحة»، مضيفاً إن عملية نقل المهام مع الوزير الحالي ادواردو بازويلو سوف تستغرق نحو أسبوعين.

ويأتي تعيين كيروغا مع توجيه انتقادات قاسية إلى حكومة بولسونارو بسبب أسلوب تعاملها مع الجائحة.

ودفعت الموجة الأخيرة للفيروس المستشفيات في أكثر من نصف الولايات البرازيلية البالغ عددها 27 إلى حافة الانهيار وأجبرت حكام الولايات على فرض مزيد من القيود لإبطاء انتشاره.

«سانا»

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