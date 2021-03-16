ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون اجتماعاً لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من المرجح أن يبدد المخاوف حيال زيادة التضخم.
وذكرت «رويترز» أن السعر الفوري للذهب ارتفع 2ر0 بالمئة إلى 76ر1735 دولاراً للأوقية الأونصة فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 4ر0 بالمئة إلى 90ر1735 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى سجلت الفضة 27ر26 دولاراً للأوقية وارتفع البلاتين 6ر0 بالمئة إلى 21ر1220دولاراً وتقدم البلاديوم 5ر0 بالمئة إلى 12ر2399 دولاراً.