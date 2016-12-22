ص 4:04 2016/12/22

دمرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة 10 طائرات مسيّرة ومفخخة أطلقها إرهابيو تنظيم «جبهة النصرة» المدعوم من كيان العدو الإسرائيلي باتجاه منازل الأهالي في مدينة درعا.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح له بأن وحدة من الجيش تعاملت مع 10 طائرات مسيّرة ومفخّخة بكميات من المواد شديدة الانفجار أطلقها إرهابيون في بلدة النعيمة باتجاه الأحياء الآمنة في مدينة درعا وقامت بإسقاطها قبل وصولها إلى المدينة.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش دمرت تجمع آليات للتنظيمات الإرهابية غرب مفرق بلدة أم المياذن نحو 10 كم شرق مدينة درعا.

وكانت وحدة من الجيش قد قضت أمس الأول على معظم أفراد مجموعة إرهابية كانت تقوم بالرصد والمراقبة شمال جسر الغارية الغربية بريف مدينة درعا الشمالي الشرقي.

وفي منطقة درعا البلد دمرت وحدة من الجيش مقراً للإرهابيين وأوقعت العديد منهم بين قتيل ومصاب، ومن بين القتلى شكري محمد أبازيد ومنيف حلمي القويدر ومحمد عوض زين الأكراد وذلك حسب المصدر العسكري.

وتنتشر في أحياء منطقة درعا البلد وعدد من قرى وبلدات ريف المحافظة تنظيمات إرهابية يتبع معظمها لتنظيم «جبهة النصرة» المدعوم من كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يقدم له الدعم اللوجستي ويداوي الإرهابيين المصابين في مشافيه.

إلى ذلك سقط عشرات القتلى والمصابين بين مرتزقة تنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خلال عمليات نوعية نفذتها وحدات من الجيش والقوات المسلحة على تجمعاتهم ومحاور تحركهم بدير الزور.

وأشار مراسل (سانا) في دير الزور إلى أن وحدات من الجيش وجهت خلال الليلة قبل الماضية رمايات مركزة على بؤر إرهابيي تنظيم «داعش» في أحياء الحويقة والرشدية والعمال في المدينة ماأسفر عن إيقاع قتلى ومصابين في صفوف التنظيم التكفيري وتدمير مستودع ذخيرة في حي الحويقة.

ولفت المراسل إلى أن ضربات الجيش المكثفة على مواقع انتشار وتحركات تنظيم «داعش» الإرهابي على طريق الحسينية ودوار الحلبية و الـ7 كم وفي قريتي جديد العكيدات والبغيلية ومدينة موحسن بريف دير الزور أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير عدد من آلياتهم.

وفي ريف حمص واصلت وحدات من الجيش والقوات المسلحة عملياتها في إطار مكافحة الإرهاب التكفيري ونفذت أمس عدة عمليات شملت تجمعات ومحاور لتحركات إرهابيي تنظيمي «داعش» و«النصرة» الإرهابيين في الريفين الشمالي والشرقي للمدينة موقعة في صفوفهم خسائر في الأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش نفذت رمايات نارية دقيقة ومركزة على مقر لمتزعمي المجموعات الإرهابية المنضوية تحت تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في شمال قرية الزعفرانة على اتجاه تلبيسة بريف حمص الشمالي ما أسفر عن مقتل وإصابة معظم من كان داخل المقر من الإرهابيين.

وأضاف المصدر: إن الرمايات النارية تركزت أيضاً في الرستن التحتاني وكيسين وتل دو ومزارع أبو العز وشرق تلبيسة والسعن الأسود وتير معلة بريف حمص أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين إضافة إلى تدمير مقراتهم وآليات كانت بحوزتهم.

وفي الريف الشرقي ذكر المصدر العسكري أن وحدة من الجيش قضت على أعداد من إرهابيي «داعش» ودمرت لهم دبابتين وعربة مصفحة وعدداً من السيارات المزودة برشاشات على اتجاه علب التياس شرق المحطة الرابعة بريف حمص.

ولاحقاً أفاد المصدر العسكري بأن وحدات من الجيش قضت على 23 إرهابياً من تنظيم «داعش» شرق المحطة الرابعة بريف حمص الشرقي ودمرت عدة عربات مصفحة لهم وعرف من الإرهابيين القتلى أبو عواد الجزائري.