ص 4:04 2016/12/22

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي أمس الأوضاع الحالية في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك تسوية الأزمتين في سورية وليبيا ومحاربة الإرهاب.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين وفق ما نقله موقع «روسيا اليوم»: إن الجانبين شدّدا خلال الاتصال على أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي برمته في مجال مكافحة التهديد الإرهابي.

وأشار البيان إلى أن السيسي أعرب عن أعمق تعازيه لبوتين والشعب الروسي بمقتل السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف خلال عملية إرهابية.

إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن تحرير مدينة حلب يكتسب معنى عسكرياً واستراتيجياً ورمزياً مهماً جداً، وقال: تنتهي حالياً عملية إخراج المسلحين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب وتتعاون موسكو وأنقرة بشكل مكثف على مستوى وزارتي الدفاع وهيئتي الأركان وجاءت اتصالاتنا المكثّفة بالنتيجة المرجوة.

كما أشار بيسكوف إلى أن الأخطاء التي ارتكبها الغرب في الشرق الأوسط كانت من الأسباب التي أضفت على التنظيمات الإرهابية طابعاً شاملاً.

وقال بيسكوف في هذا الخصوص: لم يخفِ الرئيس بوتين أبداً موقفه من الأخطاء التي ارتكبها الغرب بدءاً من «الثورات الملونة» ووصولاً إلى أفعاله في ليبيا والعراق، مضيفاً: إن ذلك شكّل حافزاً للإرهابيين وساهم في تنامي التنظيمات الإرهابية واكتسابها طابعاً شاملاً.

في غضون ذلك كشفت صحيفة «فزغلياد» الروسية أن ما يسمى «الخوذ البيضاء» المدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا تقف وراء سلسلة الأخبار والتقارير الكاذبة والملفقة حول العملية العسكرية الروسية ضد الإرهاب في سورية، مشيرة إلى أن هذه المجموعة مرتبطة بجهاز الاستخبارات البريطاني.

كذلك قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين: إن المبعوث الأممي إلى سورية ستافان دي ميستورا نسّق مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب موعد الحوار السوري- السوري القادم في جنيف.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن تشوركين قوله في تصريحات تلفزيونية: تشكّل لدينا انطباع بأن إدارة ترامب ستباشر على الفور في إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

من جهة أخرى دعا تشوركين السعودية للانضمام إلى جهود تسوية الأزمة في سورية وقال تعليقاً على البيان الروسي- التركي- الإيراني المشترك: من المهم للغاية أن هذا البيان يتضمن دعوة الدول الأخرى التي لها نفوذ على الأرض للانضمام إلى مثل هذه الجهود في مجال التسوية السياسية للأزمة، مشدداً على أهمية اتخاذ السعودية موقفاً مشابهاً لموقف روسيا وإيران وتركيا وإطلاقها العمل في هذا الاتجاه.