ص 4:04 2016/12/22

جدّد الرئيسان الإيراني حسن روحاني والأرميني سيرج سركيسيان أمس استعداد بلديهما للتعاون في مجال محاربة الإرهاب الدولي، مشددين على ضرورة إحلال السلام والاستقرار بأسرع مايمكن في سورية.

وأوضح روحاني وسركيسيان في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة الرئيس الإيراني إلى أرمينيا أن تحقيق سلام دائم وإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة وترسيخه في المستقبل يشكل ضرورة ملحة، مؤكدين أهمية بذل الجهود وزيادة التعاون الإقليمي الشامل لتسوية الأزمات في المنطقة.

في غضون ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن اجتماع موسكو الذي عقد أمس الأول بحضور إيران وروسيا وتركيا شدّد على احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وعلى الحل السياسي للأزمة في سورية، مشيراً إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة عدة نقاط وتمّ التصويت عليها بشكل بيان مشترك.

وأوضح ظريف في تصريح له أمس أن إيران وروسيا وتركيا تسعى بالتنسيق مع بعضها بعضاً لتمهيد وقف العمليات القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري وبدء المحادثات السياسية بين الأطراف السورية.

ونقلت «سانا» عن ظريف إشارته إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية.

وبيّن ظريف أن بعض دول المنطقة حاولت في السابق اعتماد «الحل العسكري» للأزمة في سورية ما يكشف ضحالة تفكيرها، مشيراً إلى أن الدول الثلاث سعت في الاجتماع إلى دعم الحل السياسي للأزمة في سورية لكي لا يلقى رفضاً من بعض الدول كالسعودية.