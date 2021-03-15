بالتعاون مع أهالي بلدتي زاكية وكناكر.. إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف دمشق

تمكنت الأجهزة المختصة من إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق عبر أحزمة ناسفة وقضت على 3 إرهابيين وألقت القبض على 3 آخرين.

وذكر مصدر في الأجهزة المختصة: أنه بالتعاون مع المواطنين الشرفاء في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق تم إحباط عملية إرهابية تجاه مدينة دمشق كان يخطط لها الإرهابيون والجماعات التكفيرية.

وأضاف المصدر: إن الأجهزة المختصة تمكنت خلال العملية من القضاء على 3 إرهابيين يحملون أحزمة ناسفة والقاء القبض على 3 آخرين وبحوزتهم أيضاً أحزمة ناسفة أرسلتهم التنظيمات الإرهابية من أماكن وجودها لاستهداف مدينة دمشق.