إيران تدشن منظومات صاروخية جديدة

دشنت إيران اليوم تجمعاً لمنظومات صاروخية جديدة تابعة لبحرية الحرس الثوري بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد القوات البحرية الادميرال علي رضا تنكسيري وحشد من القادة العسكريين.

ويضم التجمع مجموعة كبيرة من المنظومات وصواريخ من طراز كروز والصواريخ الباليستية بمديات عديدة ومعدات صاروخية ذات ميزات عملانية مختلفة وصنعت جميعها على يد المختصين بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والشركات المعرفية والاقسام البحثية ومؤسسة جهاد الاكتفاء الذاتي في بحرية الحرس الثوري.

إلى ذلك أكد الأدميرال تنكسيري في كلمة خلال مراسم التدشين استمرار عملية تحديث القدرات القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري لافتاً إلى أن أعداء إيران سيتلقون «ضربات قاتلة» إذا اعتدوا عليها.

وأوضح تنكسيري أن هذه المنظومات الصاروخية الجديدة تتمتع بالقدرة على إطلاق النار بدقة من أعماق وأماكن الدفاع السلبي وإطلاق النار بزاوية 360 درجة في حالة الحركة ورمي الألغام في مديات مختلفة والقدرة على مواجهة الحرب الإلكترونية كما تم تحسين مداها وقوتها التدميرية مقارنة بالماضي.