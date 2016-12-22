ص 4:04 2016/12/22

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ضرورة الانطلاق برؤية جديدة في العلاقات الاقتصادية مع إيران على المستويين العام والخاص.

وقال المهندس خميس خلال لقائه أمس مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري والوفد المرافق له: إن الانتصار في حلب وعلى كامل التراب السوري هو إسقاط للمشروع الغربي والأمريكي في هذه المنطقة ونصر لمحور المقاومة، وحقيقة الانتصارات التي حققناها تحمّلنا مسؤولية كبيرة وفاء لدماء الشهداء.

واعتبر المهندس خميس أن الحالة الراسخة والمتجذرة التي تميز العلاقات بين سورية وإيران في المجالات السياسية والاقتصادية فرضت الرؤى الجديدة

التي بدأنا العمل عليها من أجل الوصول بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية والكبيرة بين البلدين إضافة إلى الرؤية لبناء تعاون حقيقي يحقق مصالح الطرفين وخاصة في ميادين الاقتصاد والإنتاج.

من جهته أبدى جابري أنصاري سعادته بهذه الزيارة بعد الانتصار الكبير في حلب وقال: نبارك للشعب السوري هذا الانتصار.

وأضاف جابري أنصاري: إن علاقاتنا خاصة واستثنائية طوال العقود الماضية.. كانت علاقات سياسية استراتيجية لذلك يجب أن نعمل سوية لتطوير هذه العلاقة وإزالة تحديات تطوير العلاقات الاقتصادية لتوازي تطور العلاقات السياسية.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري، وعن الجانب الإيراني رئيس الإدارة الأولى للشرق الأوسط في وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية دهقان بودة ومستشار مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية عباس كنرو والقائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في دمشق عبد الرضا قاسميان والملحق السياسي في السفارة نور علي وند.

وكان الدكتور المقداد قد بحث أمس مع جابري أنصاري والوفد المرافق سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية في مختلف المجالات بين البلدين وذلك في إطار الاجتماعات السياسية الدورية التي تعقد في دمشق وطهران.

وقدّم الدكتور المقداد عرضاً عن آخر التطورات السياسية التي شهدتها سورية والمنطقة عموماً والإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب والتي كان آخرها الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري في تحرير مدينة حلب، معرباً عن تقديره للدور الإيراني المساند لسورية وشعبها والداعم لها سياسياً واقتصادياً.

وذكرت «سانا» أن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية عبّر عن أهمية الانتصار الذي حققه الجيش السوري بتحرير حلب وإعادتها إلى كنف الدولة السورية، مؤكداً أن تحرير حلب نقطة تحول في تاريخ الأزمة في سورية، مضيفاً: إن هذا الانتصار تم تحقيقه في البُعدين السياسي والعسكري وعزّز الموقف الراسخ للبلدين في عزمهما على محاربة آفة الإرهاب.

وعرض جابري أنصاري خلال الاجتماع آليات التنسيق بين البلدين فيما يخص التطورات السياسية وخاصة ما يتعلق منها بنتائج اجتماع موسكو الثلاثي بين إيران وروسيا وتركيا والذي عقد في موسكو أمس الأول. كما أكد جابري أنصاري أن العلاقات بين البلدين متجذّرة وراسخة وثابتة في وجه المؤامرة التي تواجههما، لافتاً إلى استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يخدم مصلحة الشعبين في إيران وسورية.