الذهب يرتفع 6 آلاف ليرة في الأسواق المحلية

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم 6 آلاف ليرة عن آخر سعر له أمس الأول.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم، فقد سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 198 ألف ليرة سورية وسعر شراء 5ر197 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 169714 ليرة وسعر شراء 169214 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، كما دعت المواطنين الراغبين في شراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية كما وزعت أرقام هاتف للشكاوى 2230766 و2248005.

«سانا»