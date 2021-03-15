الصين تجدّد معارضتها التدخّلات الخارجية في شؤونها

جددت الصين معارضتها الشديدة للتدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية ولا سيما في شؤون هونغ كونغ.

ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني قوله تعليقاً على بيان مجموعة السبع حول قرار الصين بشأن تحسين النظام الانتخابي لهونغ كونغ: إن الخطوة التي اتخذها المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بتعديل وتحسين النظام الانتخابي لهونغ كونغ من شؤون الصين الداخلية الخالصة، وهو قرار لا يسمح بأي تصريحات غير مسؤولة من أي دولة أجنبية.

وأضاف: إن بيان مجموعة السبع شوه الحقائق، وتصريحاته التي لا أساس لها انتهكت القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، لافتاً إلى أن البيان يمثل تدخلاً صارخاً في شؤون الصين الداخلية.

وذكر المتحدث بأن الأنشطة غير القانونية التي جرت في الإقليم سعياً لما يسمى «استقلال هونغ كونغ» وتنظيم أعمال الشغب والتحريض على العنف متصلة بشكل مباشر بالدعم الصريح أو الخفي من بعض الدول الغربية »، مبيناً أن هذا سر معروف ومكشوف والصين من جانبها عازمة بثبات على معارضة تدخل القوى الأجنبية في شؤون هونغ كونغ وفي شؤون الصين الداخلية وأي سلوك يتسم بالهيمنة سيكون مصيره الفشل.

«سانا»