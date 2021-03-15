القبض على مروّجَي مخدرات  في دمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على شخصين في حوزتهما أكثر من 6 كغ من مادة الحشيش المخدر.

ونقلت «سانا» عن وزارة الداخلية قولها في بيان لها اليوم: أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة في محافظتي دمشق وريفها ومن خلال المتابعة الحثيثة والمراقبة المستمرة تمكن عناصر الفرع من إلقاء القبض على الشخص المذكور وبرفقته شخص آخر في محلة دوار البيطرة حيث كان يحمل حقيبة قماشية وبتفتيشها عثر فيها على أكثر من ستة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر.

وأضافت: بالتحقيق معه اعترف بحيازته مادة الحشيش المخدر وترويجها والاتجار بها وتعاطيها برفقة المقبوض عليه الثاني.

وأوضحت الوزارة أنه تمت مصادرة المواد المخدرة وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.