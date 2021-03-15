ارتفاع الإصابات اليومية بكورونا في ألمانيا والمكسيك

سجلت ألمانيا اليوم 6604 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق أحدث بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية فإن إجمالي الإصابات بلغ مليونين و575849 في حين بلغ إجمالي الوفيات 73418 بعد تسجيل 47 وفاة جديدة.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية 2415 إصابة جديدة بكورونا و220 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و166 ألفاً و290 إصابة والوفيات إلى 194710 حالات.

وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل خمس إصابات جديدة في البر الرئيسي نزولاً من عشر إصابات في اليوم السابق جميعها وافدة من الخارج ليبلغ إجمالي الإصابات 90049 إصابة بينما ظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.