خارجية فلسطين: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي بجرائمه

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، تأكيدها أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي بجرائمه ومواصلة تنفيذ مخططاته الاستيطانية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأدانت الخارجية في بيان نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية إعلان الاحتلال الإسرائيلي مخططاً استيطانياً جديداً للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وخاصة في بلدتي نحالين وحوسان بهدف إقامة وحدات استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة مقامة في المنطقة وشق طرق استيطانية.

وأوضحت الخارجية أن الصمت الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه مريب وبات يشكل تواطؤاً إن لم يكن مشاركة في الجريمة مشددة على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الجرائم التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة المسؤولين عنها.