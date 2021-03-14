ختام تجارب انتقاء منتخب الشباب بالملاكمة

حاتم شحادة

اختتمت تجارب انتقاء منتخبنا الوطني للشباب في الملاكمة في مدينة الفيحاء الرياضية في دمشق بمشاركة واسعة.

وأوضح رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب في تصريح لـ «تشرين» أن التجارب شهدت مشاركة 20 لاعباً من أبطال الجمهورية من مواليد 2002-2003 وهذه المواليد المعتمدة دولياً.

وأضاف أن التجارب خضعت للقوانين المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة وبوجود جهاز التنقيط الإلكتروني، مبيناً أنه بناء على التجارب التي أقيمت وحسب التقييم من قبل المدربين وأعضاء الاتحاد وحسب المستوى الذي قدمه اللاعبون سيتم ضم أبرزهم إلى صفوف منتخبنا الوطني للشباب.

ولفت شبيب إلى أن هذه التجارب كانت مقررة العام الماضي و لعدم إقامة أي نشاط العام الماضي بسبب فيروس كورونا تم تأجيلها للعام الحالي.

وتأتي هذه التجارب – بحسب رئيس الاتحاد – لانتقاء فريق المنتخب الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم للشباب المقررة في بولندا في الشهر المقبل، مؤكداً على سعي اتحاد اللعبة لبناء قاعدة واسعة للعبة تساعد في إعادة الألق لها داخلياً وخارجياً.