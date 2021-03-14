يد اليقظة كسبت الرهان وعادت للمنافسة

ديرالزور – مالك الجاسم

عادت كرة اليد بنتائج لا فتة خلال مشاركتها الأخيرة، واحتل فريق الرجال المرتبة الرابعة في التجمع الذي أقيم في حماة ليدخل بذلك الـ«بلاي أوف» وينافس على بطولة الدوري ، وكذلك فعلت فرق الأشبال والناشئين التي تصدرت فرق التجمع الذي أقيم في اللاذقية ، وهذه النتائج لم تأتِ من فراغ بل جاءت نتيجة الإستراتيجية طويلة الأمد التي وضعتها إدارة النادي وبدأت بالفعل تجني ثمار ما زرعت.

عمر حاج خضر عضو إدارة نادي اليقظة وخلال حديثه لــ «تشرين» قال: رغم كل المعاناة التي نعانيها لكن فرقنا شاركت في الفئات الأربع ( رجالاً – شباباً – ناشئين – أشبالاً ) وحققنا نتائج لافتة أعادت يد اليقظة إلى مكانها الطبيعي بين الأقوياء، وبدأت هذه اللعبة تدخل أجواء المنافسة بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها الجميع بدءاً من الإدارة والكوادر، واليقظة جميع كوادره دربت منتخبات وطنية ولديها خبرة كبيرة في هذا المجال ، وقد وضعنا إستراتيجية بعيدة الأمد بالنسبة للقواعد ، وبدأنا نحصد ثمار ما زرعناه من خلال ما حققناه حتى هذا الوقت ، وهناك معاناة كبيرة نتيجة الشح المادي ، ونحن بحاجة لدعم كبير إن كان لكرة القدم أو اليد ، ونشكر التنفيذية السابقة والحالية على ما قدمته حتى الآن ، ولكن نتمنى من الداعمين أن يكون لهم دور خاصة في هذا الوقت ، وأن يكون الدعم لبقية الألعاب التي بدأت ترسم الفرحة لدير الزور.

فواز الهادي مدرب رجال اليقظة لكرة اليد قال: في البداية لم تكن هناك رغبة في المشاركة في تجمع حماة ولكن مشاركتنا كانت بشكل إجباري ، وبالتصميم والإرادة القوية تأهلنا إلى المربع الذهبي ، وفي المباريات الأولى لم نوفق وخاصة مباراتي الجيش والنواعير، ولكن كان التركيز على بقية المباريات وتخطينا الشعلة بفارق هدف ، والجزيرة بفارق تسعة أهداف، ومستوى البطولة بشكل عام كان جيداً ، وتميزت فرق النواعير والطليعة والجيش والشرطة واليقظة ، ونحن بانتظار تحديد موعد المباريات من قبل اتحاد كرة اليد ، وكذلك لتحديد مكان المباريات لنادي اليقظة إما دمشق أو حماة.

وكرة يد اليقظة بدأت تعود لسابق عهدها ، وهذا بفضل الجهود الكبيرة من الإدارة والمشرفين والمدربين ، وهناك تصميم كبير على العودة للمنافسة على بطولة الدوري ، والتركيز في الوقت الحالي ينصب على القواعد والفئات العمرية وهي ستكون أمل النادي.

طارق الشيخ موسى مدرب أشبال يد اليقظة قال: شاركنا في تجمع اللاذقية وحصلنا على المرتبة الأولى وبطل التجمع ، ومستوى الفرق بدا في طابقين اليقظة والنواعير في طابق والفرق الأخرى في طابق آخر ، ولعبنا ست مباريات وفزنا بها ، والصعوبة الوحيدة كانت في مباراة النواعير لكن بتصميم اللاعبين على الفوز حققنا المراد ونحن بانتظار تحديد موعد التجمع الآخر وكرة اليد اليقظاوية بدأت تعود إلى مسارها الطبيعي وكما كان فريق الناشئين أبطال تجمع اليوم، الأشبال بطل تجمع وهذا دليل تعافي اللعبة التي بدأت تكبر بجهود أبنائها ونعود للتركيز على موضوع الصالة الرياضية والأرضية وبات هذا مطلب الجميع بعد أن وصلت كرة اليد في نادي اليقظة وعودتها لنادي الفتوة وهذا يحتم أن يكون هناك تجهيز سريع لأرضية الصالة.

رضوان الجرو مدرب فريق الناشين لكرة يد اليقظة شاركنا في التجمع الأخير الذي أقيمت مبارياته في اللاذقية وتصدرنا فرق التجمع بعد الفوز في ست مباريات وحصدنا العلامة الكاملة ونشكر كل من وقف معنا وقدم لنا الدعم وفي مقدمتهم إدارة النادي واللجنة التنفيذية لكننا في الوقت الحالي بحاجة للمزيد من الدعم وهذه اللعبة بدأت تكبر وفرقها تنافس على بطولة الدوري ونتمنى من الداعمين أن يكون لهم تدخل في هذا الوقت لتقديم الدعم المطلوب لكرة اليد وكرة القدم ومستوى البطولة كان جيداً وتميزت فرق عن غيرها، وعودة كرة يد اليقظة للمنافسة هي فرحة لدير الزور التي اشتاقت للبطولات ونحن بانتظار تحديد المباريات القادمة لتحقيق ما نصبو إليه.