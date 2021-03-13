صيانة الشبكة الكهربائية المغذية لمحطة علوك بالحسكة

تجري ورشات مؤسسة المياه والشركة العامة لكهرباء الحسكة أعمال صيانة للخطوط الكهربائية المغذية لمحطة علوك بريف مدينة رأس العين والتي تعرضت للأعطال نتيجة الرياح القوية التي شهدتها المنطقة أمس.

ونقلت “سانا” عن مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة قوله: أن ورشات الصيانة تقوم منذ عصر أمس بصيانة الخطوط الكهربائية التي تربط محطة كهرباء الدرباسية بمحطة مياه علوك والتي تعرضت للأعطال في مناطق متعددة نتيجة الرياح الشديدة مشيراً إلى أنه تمت صيانة عدد من الأعطال ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة اليوم وإعادة تشغيل محطة علوك وضخ المياه إلى مدينة الحسكة وفق برنامج التقنين المحدد.

يشار إلى أن محطة علوك تغذي مدينة الحسكة وريف المحافظة الغربي بالمياه وفق جدول تقنين يقسم هذه المناطق إلى خمسة قطاعات.