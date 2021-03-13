إصابة فلسطينيين بينهم أطفال باعتداء مستوطنين عليهم

أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأوضحت وكالة «معا» الفلسطينية أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أراضي الفلسطينيين الزراعية في منطقة شعب البطم جنوب الخليل واعتدت على عائلة فلسطينية بالضرب بآلات حادة ما أدى لإصابة الأب والأم وعدد من الأطفال بجروح.

كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وبيّنت وكالة «وفا» أن مستوطنين اقتحموا جنوب غرب البلدة واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.