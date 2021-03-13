ارتفاع تدريجي للحرارة

يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية ويكون الجو بارداً ليلاً ويحذّر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر، حسب مديرية الأرصاد الجوية مضيفة: تكون الرياح متقلبة خفيفة السرعة إلى معتدلة مع هبات نشطة على المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: