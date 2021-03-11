الذهب ينزل عن ذروة أسبوع مع عودة عوائد السندات للارتفاع

تراجع الذهب عن أعلى مستوياته في أسبوع اليوم مع تقليص الدولار خسائره وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إثر بيانات أفضل من المتوقع لطلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة.

وذكرت «رويترز» أن السعر الفوري للذهب انخفض 0.2 بالمئة إلى 1723.40 دولاراً للأوقية بعد أن بلغ في وقت سابق ذروته منذ الثالث من آذار عند 1739.69 دولاراً.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة لتسجل 1720.40 دولاراً للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 26 دولاراً للأوقية فيما ارتفع البلاديوم 2.7 بالمئة مسجلاً 2368.41 دولاراً بينما تقدم البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1024.15 دولاراً للأوقية.

«سانا»