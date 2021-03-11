الصحة: 70 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 86 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 86 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 16257 شفيت منها 10711 وتوفيت 1085 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الخميس 11 آذار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

26في دمشق

15في اللاذقية

9في ريف دمشق

5في طرطوس

5في حمص

4في درعا

3في حلب

3في القنيطرة

=الشفاء:

15في حلب

14في دمشق

12في اللاذقية

11في حمص

9في ريف دمشق

9في طرطوس

6في السويداء

6 في درعا

4 في حماة

=الوفاة:

2 في دمشق

2 في طرطوس

1 في السويداء

1 في اللاذقية