الصحة: 70 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 86 حالة
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 86 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.
ولفتت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 16257 شفيت منها 10711 وتوفيت 1085 حالة.
وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الخميس 11 آذار 2021 على الشكل التالي :
الإصابات:
26في دمشق
15في اللاذقية
9في ريف دمشق
5في طرطوس
5في حمص
4في درعا
3في حلب
3في القنيطرة
=الشفاء:
15في حلب
14في دمشق
12في اللاذقية
11في حمص
9في ريف دمشق
9في طرطوس
6في السويداء
6 في درعا
4 في حماة
=الوفاة:
2 في دمشق
2 في طرطوس
1 في السويداء
1 في اللاذقية