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العدوان السعودي يرتكب 78 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 78 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والجبلية وأربعة خروقات بقصف مدفعي و56 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

كما تضمنت الخروقات تحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي والفازة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.

«سانا»

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