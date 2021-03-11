القوات العراقية تحبط مخططين إرهابيين في الأنبار وكركوك

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من إحباط مخططين إرهابيين في محافظتي الأنبار وكركوك.

وأوضح رسول في بيان أورده موقع «السومرية نيوز» أنه تم بكمين محكم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الكرمة كانا يخططان لزرع عبوات ناسفة داخل سوق شعبي في قضاء الفلوجة بالأنبار، لافتاً إلى أنه تم القبض على الإرهابيين خلال عملية الاستلام والتسليم للعبوات الناسفة وقبل ساعات من تنفيذ العملية.

وأشار رسول إلى أنه في العملية الثانية تم إلقاء القبض على أحد إرهابيي تنظيم «داعش» في محافظة كركوك كان يخطط لزرع عبوة ناسفة على أحد الطرق لافتاً إلى أنه تم خلال العمليتين ضبط أسلحة ومتفجرات بحوزة الإرهابيين.

«سانا»