ظريف: تكرار إدارة بايدن لسياسات ترامب لن يحقق أي نتيجة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تكرار الإدارة الأمريكية الجديدة لسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب لن يحقق أي نتائج جديدة.

وقال ظريف في تغريدة على موقع تويتر رداً على التصريحات الأخيرة لنظيره الأمريكي حول منع تحويل الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية: “إن الولايات المتحدة تدعي أنها تنتهج الدبلوماسية فيما تواصل العمل بسياسة الضغوط القصوى الفاشلة التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترامب”.

وتابع ظريف :“يتحدث وزير الخارجية الأمريكي إنطوني بلينكن بكل فخر عن الحؤول دون تحويل أصولنا عبر القناة السويسرية لاستخدامها في مجال شراء الأدوية والغذاء فقط وهذا الأمر لن يحقق للولايات المتحدة أي نتيجة لأن السبيل الوحيد يكمن في الحوار والاجتماع فقط”.