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اليمن.. إزاحة الستار عن صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة

أزاحت القوات المسلحة اليمنية الستار عن عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة إضافة إلى أنواع من الأسلحة الحديثة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري يمني قوله اليوم إنه تمت إزاحة الستار ضمن معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية عن صواريخ باليستية جديدة من طراز (سعير) و(قاصم 2) وصاروخ (قدس 2) المجنح وطائرات مسيرة جديدة من طراز (وعيد) و(صماد 4) و(شهاب) و(خاطف) و(مرصاد) و(رجوم) و(نبأ).

وأضاف المصدر أنه تم أيضاً عرض ألغام بحرية جديدة من طراز (كرار1) و(كرار2) و(عاصف 4) و(شواظ) و(ثاقب).

“سانا”

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