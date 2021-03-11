مبابي يكسر رقم ميسي القياسي بدوري أبطال أوروبا

حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان رقماً قياسياً كأصغر لاعب تسجيلاً للأهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن مبابي سجل هدف سان جيرمان في المباراة أمام برشلونة ليصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يصل للهدف رقم 25 وذلك بعمر 22 عاماً و80 يوماً ليكسر بذلك رقم نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي الذي حقق نفس الإنجاز بعمر 22 عاماً و286 يوماً.

ويأتي راؤول جونزاليس ثالثاً بعمر 23 عاماً و252 يوماً ثم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد رابعاً بعمر 24 عاماً و99 يوماً ثم تييري هنري بعمر 25 عاماً و102 يوم.